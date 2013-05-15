В Петербурге протестировали две новые модели автобусов на экологичном топливе

Один будет курсировать по маршруту №3, а другой — №141.

Парк "Пассажиравтотранса" пополнили два новейших образца экологичной техники. В ближайшие месяцы предприятие планирует приобрести еще 54 экологичных автобуса, сообщила пресс-служба.

В 2020 году автобус МАЗ-303266 с двигателем стандарта Евро-6 и НЕФАЗ-5299 на газомоторном топливе прошли тестирование. Их проверяли на управляемость, эргономичность кабины. Дизайн салона положительно оценили водители и пассажиры. Автобус приспособлен для маломобильных пассажиров, внутри есть "умное" светодиодное освещение.

"МАЗ" будет курсировать по маршруту №3 от улицы Костюшко до Театральной площади. А "НЕФАЗ" будет перевозить пассажиров на маршруте №141 от Звездной улицы до Московского вокзала.

В 2021 году "Пассажиравтотранс" планирует расширять автобусный парк на газомоторном топливе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге запретили въезд в город грузовикам весом более 8 тонн.

Фото: сайт "Пассажиравтотранса"