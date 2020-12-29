В Петербурге запретили въезд в город грузовикам весом более 8 тонн

Изменения вступили в силу с 28 января 2021.

С 28 января в Петербурге запрещен проезд грузового транспорта весом более 8 тонн и экологическим классом ниже "Евро-3". Изменения были внесены в постановление правительства от 27.03.2012 №272, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы. Петербург стал первым среди регионов России, где были введены такие требования.

Сегодня с грузоперевозчиками провели рабочую встречу, где разъяснили нововведения. Из ввели потому, что шум большегрузов мешает жителям города, а выхлопы загрязняют воздух. Регулировать движение грузовиков можно при помощи ограничения проезда таких машин в жилых районах.

Пропуска, ранее полученные грузоперевозчиками для проезда в административных границах Петербурга, будут действовать до срока их окончания, несмотря на экологический класс транспорта.

Фото: Piter.TV