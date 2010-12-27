Транспортная реформа может обойтись Петербургу в 23 млрд рублей

В этом случае доходы города составят около 12 млрд.

Стоимость реформы общественного пассажирского транспорта может обойтись Петербургу в 23 млрд рублей. Такую сумму придется выплатить перевозчикам, если правительство остановится на "дорогом" варианте реформы. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" с ссылками на источники, которые близки к транспортному блоку городского правительства.

Окончательное решение о принятии этого варианта еще обсуждается. Предполагается, что с 2020 года коммерческие перевозчики будут работать по госконтракту, а из их стоимости не будут вычитать доходы. При такой схеме, доходы в бюджет Петербурга составят около 12 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что транспортная реформа в Петербурге может пройти по двум сценариям.

Фото: Piter.TV