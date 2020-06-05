Трансферное окно в РПЛ будет открыто с 26 июля по 16 сентября

Нынешний сезон возобновится 19 июня.

Стали известны сроки летнего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщил президент "Урала" Григорий Иванов в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

5 июня состоялось совещание представителей клубов РПЛ на тему возобновления нынешнего сезона. По словам Иванова, приобретать новых футболистов можно будет в период с 26 июля по 16 сентября.

Все окончательно решится на исполкоме Российского футбольного союза, который пройдет 9 июня. Пока есть только четкое понимание, что чемпионат будет доигран. Григорий Иванов, президент "Урала"

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Первые матчи пройдут 19 июня.

Ранее мы писали, что РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей сезона.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига