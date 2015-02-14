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Генеральный директор "Зенита" сообщил о зимних "точечных трансферах"
Сегодня, 21:06
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Генеральный директор "Зенита" сообщил о зимних "точечных трансферах"

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Отметим, что "Зенит" занимает третье место в РПЛ.

Генеральный директор петербургского ФК "Зенит" Александр Медведев сообщил о планах "сине-бело-голубых" на зимнее трансферное окно. Об этом в пятницу, 13 октября, пишет Sport24.

План – норма жизни. Поэтому, конечно, он уже есть. Зимой от "Зенита" будут точечные трансферы. 

Группа атаки? Дождитесь зимы.

Александр Медведев, генеральный директор ФК "Зенит"

Отметим, что "Зенит" занимает третье место в РПЛ. На данный момент футболисты отстают от ФК Самары "Крылья Советов" лишь на одно очко. 

Ранее мы рассказывали о том, что "Зенит" проведет в петербургской клубной академии курс для родителей.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: трансферное окно, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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