Трамвайный затор от Зольной улицы до Таллинской ликвидирован

Причиной затора стал застрявший на трамвайных путях автомобиль.

Утром 21 января некоторым петербуржцам пришлось померзнуть на остановках в ожидании трамваев, вставших в пробку от Зольной улицы до Таллинской. Причиной затора стал застрявший на трамвайных путях автомобиль. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, горе-водитель пытался сократить путь и решил схитрить, проехавшись по трамвайным путям, минуя пробки. Однако что-то пошло не так, и автомобилист застрял в снегу. Откапывали нарушителя всем миром. На помощь ему пришли сотрудники вставших в пробку трамваев. Водитель же в это время спешно пытался залепить номера снегом, утверждают свидетели.

Кроме того, ситуацию усугубила автоледи, которая подрезала трамваи на Таллинской улице. Все это вкупе создало огромный трамвайный затор, который в данный момент успешно ликвидирован.

Ранее мы писали, что автобус въехал в трамвай "Чижик" на Индустриальном проспекте.

Видео: Piter.TV