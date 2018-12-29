Автобус въехал в трамвай "Чижик" на Индустриальном проспекте

Движение трамваев временно заблокировано пострадавшим транспортом.

В Красногвардейском районе Петербурга утром 21 января произошла авария с участием рейсового автобуса и частного трамвая "Чижик". По информации от очевидцев, водитель автобуса решил не пропускать "Чижика". Этим он нарушил установленные ПДД. К месту ДТП вызваны экстренные службы и полиция.

В настоящее время движение по рельсам заблокировано. Сведений о пострадавших на данный момент нет. ДТП произошло на пересечении Индустриального проспекта и Косыгина, около ТРК "Июнь".

Напомним, что на Петергофском проспекте пропала иномарка за 1,7 млн рублей.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб