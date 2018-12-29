На Петергофском проспекте пропала иномарка за 1,7 млн рублей

Автомобиль разыскивается, как и угонщики.

Правоохранительные органы Красносельского района Петербурга разыскивают украденную злоумышленниками иномарку. С заявлением обратилась 45-летняя местная бизнес-леди. Женщина рассказала оперативникам, что оставила машину около 78/7 дома по Петергофскому проспекту в час ночи. Около 10 утра пострадавшая пришла за собственной "КИА Спортейдж", но не обнаружила транспортное средство на месте.

По данным полиции, сумма ущерба от действий угонщиков составляет 1,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступники разыскиваются.

Напомним, что в центре Петербурга трещиной пошел маяк, призванный контролировать трещины.

Фото: Piter.tv