Объехать не получилось: водитель "Мерседеса" застрял на трамвайных путях

На Новочеркасском проспекте пассажирам трамваев пришлось ждать, пока коммунальщики смогут вызволить из плена иномарку, застрявшую в трамвайных путях.

В Красногвардейском районе Петербурга на трамвайных путях застрял "Мерседес-Бенц". Транспортное средство временно заблокировало движение общественного транспорта. Трамваи не могут проехать в оба направления.

Об аварии сообщил наш мобильный корреспондент. По его сведениям, ДТП с иномаркой произошло вблизи 55 дома по Новочеркасскому проспекту около девяти часов утра.

Отметим, что автомобилист не должен был оказаться на путях. По версии местных жителей, шофер собирался сократить себе путь, а также "схитрить", проехав без пробок. В результате водитель сделал хуже не только себе, но и окружающим.

Напомним, что автобус въехал в трамвай "Чижик" на Индустриальном проспекте.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб