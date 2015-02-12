Трамвай поехал без водителя по Красноармейскому проспекту Барнаула

Сообщений о пострадавших не поступало.

Трамвай вдруг поехал без водителя по Красноармейскому проспекту Барнаула. Об этом сообщили очевидцы событий. Они опубликовали в социальных сетях ролик, на котором зафиксировано происходящее. На кадрах в паблике "Инцидент Барнаул" видно, что кондуктор, практически падая, едва не оказалась под колесами общественного транспорта. Водитель пытался знаками предупредить других участников дорожного движения о неприятности.

Мы увидели водителя трамвая висящим на носу, практически под трамваем, с каждой секундой уползающим под него, но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак "Ок" и мы поехали дальше. автор записи

Правительство профинансирует расширение Чуйского тракта.

Фото и видео: Вконтакте/"Инцидент Барнаул"

