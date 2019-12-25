Объём помощи составит до десяти миллиардов рублей.

Правительство профинансирует расширение Чуйского тракта в Алтайском крае. Согласие на это дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Решение было принято после того, как 2 марта Михаил Мишустин посетил Барнаул с рабочим визитом. Во время переговоров главу кабмина попросили помочь с модернизацией дороги.

Пока резолюции у меня нет. Но наша инициатива поддержана. Виктор Томенко, глава Алтайского края

Он заявил, что объём помощи составит до десяти миллиардов рублей.

Ранее Мишустин обещал помочь с финансированием строительства школы и детсадов в Кызыле.

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