Правительство профинансирует расширение Чуйского тракта в Алтайском крае. Согласие на это дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Решение было принято после того, как 2 марта Михаил Мишустин посетил Барнаул с рабочим визитом. Во время переговоров главу кабмина попросили помочь с модернизацией дороги.
Пока резолюции у меня нет. Но наша инициатива поддержана.
Виктор Томенко, глава Алтайского края
Он заявил, что объём помощи составит до десяти миллиардов рублей.
Ранее Мишустин обещал помочь с финансированием строительства школы и детсадов в Кызыле.
Фото: pixabay.com
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