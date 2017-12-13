Трамвай "Чижик" прошёл проверку на Наставников

В Красногвардейском районе с марта будет курсировать первый в России частный трамвай.

Сегодня, 27 февраля, на проспекте Наставников в Петербурге прошла обкатка частного трамвая "Чижик". Это его вторая обкатка вне трамвайного парка. Об этом сообщается в группе "Трамвайные пути Санкт-Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте".

В группе "Трамвайные пути Санкт-Петербурга" появилось видео испытания "Чижика". За ним наблюдали представители компании, реализующей проект частного трамвая.

Первые составы "Чижика" начнут ходить уже с 1 марта. Известно, что их маршрут будет начинаться из депо на Хасанской улице, далее следовать по проспекту Наставников, затем трамвай будет поворачивать на проспект Косыгина и следовать до станции метро "Ладожская".

Видео: ВКонтакте / Tramputi Spb