По Хасанской улице проходит обкатка частного трамвая "Чижик"

В Красногвардейском районе началась обкатка новых трамваев - "Чижиков".

Новые частные трамвай под названием “Чижик” сегодня днем вышли на обкатку маршрута. Каждое транспортное средство должно проехать расстояние 200 километров. Об этом сообщили представители завода-изготовителя “Штадлер-Минск”.

Новые вагоны курсируют по Хасанской улице. Одновременно с этим, водители проходят стажировку, чтобы привыкнуть к управлению трамваями данной модели.

Отметим, что копания опубликовала видео с тестированием "Чижика". На ролике можно увидеть, что в салоневагона пассажиры смогут заряжать мобильные устройства, так как специально для этого рядом с сидячими местами предусмотрены розетки.

В настоящее время идут дорожные работы на трассе, по которой будут передвигаться “Чижики”. Маршрут пройдет через проспект Наставников, разворотное кольцо, проспект Косыгина и Ладожский вокзал. К моменту запуска трамваев службы установят 4,5 тысячи метров защитных ограждений и 12 остановок. В конце февраля будут установлены железнодорожные плиты для пешеходных переходов.

Видео и фото: Вконтакте/Чижик Лрт