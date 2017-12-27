В Смольном все еще верят, что частный трамвай "Чижик" запустят до 1 марта

В Смольном недовольны темпами запуска первого частного трамвайного маршрута в Северной столице. На это намекнул вице-губернатор Игорь Албин. По его словам, власти могут перейти к жестким мерам, если первый "Чижик" не поедет по улицам города 1 марта. В таком случае Смольный задумается о смене партнеров и даже штрафах для исполнителей. Сейчас, например, чиновники уже просчитывают возможные размеры таких взысканий. Его слова подтвердила и председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Ее слова передает интернет-газета "Бумага".
Мы надеемся, что нам удастся сохранить те сроки, которые были обозначены. В случае, если у нас не получится ввести объект в эксплуатацию к 1 марта, тогда есть дополнительный план — как завершать этот проект, в том числе со сменой партнера. Сейчас ведется претензионная работа, разработан механизм определения, какое количество штрафов необходимо будет удерживать с партнера из-за того, что сроки нарушен.
Ирина Бабюк, председатель комитета по инвестициям