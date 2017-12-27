В Смольном все еще верят, что частный трамвай "Чижик" запустят до 1 марта

Первый вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пригрозил санкциями компаниям, ответственным за запуск частного трамвая "Чижик".

В Смольном недовольны темпами запуска первого частного трамвайного маршрута в Северной столице. На это намекнул вице-губернатор Игорь Албин. По его словам, власти могут перейти к жестким мерам, если первый "Чижик" не поедет по улицам города 1 марта. В таком случае Смольный задумается о смене партнеров и даже штрафах для исполнителей. Сейчас, например, чиновники уже просчитывают возможные размеры таких взысканий. Его слова подтвердила и председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Ее слова передает интернет-газета "Бумага".

Мы надеемся, что нам удастся сохранить те сроки, которые были обозначены. В случае, если у нас не получится ввести объект в эксплуатацию к 1 марта, тогда есть дополнительный план — как завершать этот проект, в том числе со сменой партнера. Сейчас ведется претензионная работа, разработан механизм определения, какое количество штрафов необходимо будет удерживать с партнера из-за того, что сроки нарушен. Ирина Бабюк, председатель комитета по инвестициям

Что касается плановых работ, то к концу месяца в городе должны появиться все остановочные павильоны для "Чижика". Напомним, что частный трамвай вместимостью до 376 человек, будет ходить от "Ладожской" до улицы Хасанской.