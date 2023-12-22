Трампа могут признать виновным, считает его бывший адвокат

Джо Такопина оценил возможные результаты суда присяжных.

Бывшего американского президента, члена Республиканской партии Дональда Трампа могут признать виновным по одному из предъявленных ему обвинений, что может привести к тюремному сроку для политика. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" бывший защитник политика Джо Такопина. Иностранный эксперт добавил, что пока что не считает, что подобный сценарий на практике будет обязательно реализован, так как пока что речь идет исключительно о вероятности.

Вы не должны исключать вероятность того, что будет обвинительное заключение по одному из данных дел, с этим последует потенциальное наказание, включая тюремный срок. Джо Такопина, адвокат

Экс-защитник Трампа заявил об исключительности его дела.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США