Глава США напомнил о том, как ситуацию общественности представляла администрация Барака Обамы.

Утверждения о том, что Москва каким-то образом вмешивалась в американский выборный процесс,, являются не чем иным, как фальсификацией. Соответствующее заявление сделал американский президент-республиканец Дональд Трампа интервью местному телеканалу NBC. Политический лидер допустил возможность того, что иностранцы могут оказывать какое-то влияние на избирательный процесс в США.

Все говорили о России, а это оказалось фальсификацией. Нам необходимы честные выборы. Дональд Трамп, глава США

Директор национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в июле 2025 года отчет. В тексте документа администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные о российском вмешательстве. По мнению спецслужб, такие шаги вашингтонская администрация предприняла для того, чтобы лишить Дональда Трампа власти. Глава Нацразведки пояснила, что спустя несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна в том, Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в процесс. Однако в декабре 2016 года администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам.

