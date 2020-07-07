По словам Трампа, смертность снизилась в 10 раз с периода пика эпидемии.

Президент США Дональд Трамп заявил о снижении смертности в США почти на 40%. Об этом американский лидер в своем Twitter.

Политик подчеркнул, что экономика страны снова становится сильной. Он считает, что потенциал тестирования на наличие COVID-19 в США на данный момент является самым высоким в мире. При этом, СМИ умалчивают эту информацию. Трамп считает, что "они публикуют действительно фейковые новости". Он напомнил об эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина в лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

Недавно Трамп заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось из-за массового тестирования. Он обратил внимание на то, что летальных исходов в штатах стало меньше.

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Видео: Youtube/Roll Call