Пассажиры рейса Шанхай – Москва хотели перевезти 71 животное.

"Аэрофлот" объяснил отказ вывезти животных из Шанхая. Об этом сообщил официальный представитель авиаперевозчика Михаил Демин, пишут "РИА Новости".

Демин подчеркнул, что это было технически невозможно. По мнению "Аэрофлота", перевозка животных создавала бы угрозу жизни питомцев и здоровью пассажиров. Помимо этого, ситуация была похожа на контрабанду. Пассажирам пришлось лететь без своих любимцев. Животных забрали неизвестные местные жители. В "Аэрофлоте" провели собственное расследование.

Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса. - Михаил Демин, представитель "Аэрофлота"

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Видео: Instagram/lizzivanova