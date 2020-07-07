Эксперты отмечают, что на рейтинге не сказались последствия пандемии, так как введенные ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении.

Составлен рейтинг самых привлекательных паспортов в условиях пандемии коронавируса. Автором выступает фирма Henley&Partners.

Японский паспорт стал самым привлекательным в период пандемии. По нему можно выезжать без визы или с визой по прибытии в 191 страну. Вторую строчку получил Сингапур (190 стран), третью поделили Германия и Южная Корея – по 189 стран. Испанцы и итальянцы могут выехать в 188 стран. Обладатели австрийского документа имеют возможность посетить 187 стран. Россия оказалась в рейтинге на 51-месте.

В качестве основы эксперты взяли индекс свободы передвижения, показывающий, сколько других стран может посетить гражданин какого-либо государства без визы или в упрощенном порядке её получения.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Госдеп заявил о сокращении носителей стратегического ядерного оружия.

Видео: Youtube/SisterSingapore