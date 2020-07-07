С сентября 2019 года по март 2020 года количество развернутых носителей было сокращено на 10 морских ракет и 3 бомбардировщика.

Госдеп заявил о сокращении носителей стратегического ядерного оружия. Об этом сказано в сообщении американского госдепартамента.

По состоянию на 1 марта 2020 года у Америки были развернуты 398 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-3, 210 морских баллистических ракет Trident-2 и 47 тяжелых бомбардировщиков В-2А и В-52Н. А вот 1 сентября 2019 года США числили 398 Minuteman-3, 220 Trident-2 и 50 В-2А и В-52Н.

Соответственно, госдепартамент отметил, что за полгода США сократили количество развернутых носителей американского стратегического ядерного оружия на 10 Trident-2 и 3 В-52Н.

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Видео: Youtube/Gung Ho Vids