Представители министерства заверили, что исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра «Перспектива» не соответствует действительности.

Минэкономразвития отрицает резкое падение доходов россиян. Об этом сказано в сообщении министерства.

Они уточнили, что в первом квартале доходы выросли в номинальном и реальном выражении. Данные за второй квартал будут представлены Росстатом 17 июля. В министерстве добавили, что основным индикатором доходов населения выступает потребительский спрос. По данным ФНС в мае он также показывал рост.

Минэкономразвития сообщает, что в первые три месяца 2020 года зарплаты росли в номинальном и реальном выражении. Так, в марте прошлого года зарплаты были на 8,6% меньше, чем в марте текущего года.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что "Спартак" объявил об отставке гендиректора Цорна.

Видео: kremlin.ru