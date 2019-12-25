Доходы россиян снизились почти на полтонны картофеля

Сильнее всего доходы, которые пересчитаны в картошке, снизились в Калининградской области.

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала доходы россиян в картошке. Так, в первой половине 2021 года, то есть с января по май, россияне могли бы купить на 447 килограммов картошки меньше, чем в 2020 году. Об этом пишет "Лента.ру".

На среднюю зарплату в России в первом полугодии 2021 года можно было купить 1232 килограмма картофеля. Это на 26,6% меньше, чем в прошлом году.

В Калининградской области сильнее всего снизился этот показатель, он упал на 53,9%. На втором месте Республика Алтай (на 44,8%), а на третьем – Костромская область (44%).

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