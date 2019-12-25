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Жители России рассказали, сколько им нужно денег для счастья
Сегодня, 8:21
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phil_k

Жители России рассказали, сколько им нужно денег для счастья

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Самые высокие потребности в деньгах – у жителей Москвы.

Гражданам РФ в среднем нужно иметь на руках около 173 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на исследовании SuperJob.

Согласно опубликованным данным, самые высокие запросы наблюдаются у жителей российской столицы, а самые низкие – у населения Кирова, Оренбурга и Липецка. 

В опросе приняли участие две с половиной тысячи россиян старше 18 лет.

Результаты опроса показывают, что жители России хотят для полного счастья иметь в распоряжении около 173 тысяч рублей в месяц. Отмечается, мужчинам денег нужно больше, чем женщинам – 192 против 155 тысяч рублей.

Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты - в столице. В Москве для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц.

данные исследования SuperJob

Согласно данным исследований прошлых лет, среднестатистическое счастье оценивалось в 155 тысяч рублей, в 2019 году – в 161 тысячу рублей.

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Фото: pixabay.com
 

Теги: доходы россиян, опрос, сколько денег нужно для счастья, экономика
Категории: Новости России, Лента новостей,

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