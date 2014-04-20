Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

По сравнению с первым кварталом прошлого года в 2021 году доходы россиян упали на 3,6%.

Реальный располагаемый доход россиян по итогам первых трех месяцев 2021 году упал, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы упали на 3,6%. А вот по сравнению с четвертым кварталом 2020 года – на 26,7%. Но последняя внушительная цифра связана с сезонными выплатами в конце года и новогодними праздниками.

Реальные располагаемые доходы населения снижаются четвертый квартал подряд. Но в следующем эксперты ожидают роста на фоне низкой базы. В Минэкономразвития прогнозируют рост зарплат на 3%.

Реальный располагаемый доход – это полученные гражданами средства за вычетом обязательных платежей (налогов, сборов, процентов по кредитам). По этому показателю определяют благосостояние населения.

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