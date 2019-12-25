Россияне начали экономить на продуктах питания

Исследование показало, что население начало экономить на базовых продуктах.

Россияне сократили траты на продукты питания из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования аналитиков "Тинькофф Data", жители страны стали экономить на базовых продуктах.

Для исследования специалисты проанализировали более 13 миллионов потребителей. Всего общие траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги в первые три месяца 2021 года выросли на 18%, по сравнению с прошлым годом. Причина в росте инфляции.

По данным исследования, траты на покупку овощей и фруктов урезали на 30-60%, на хлеб и булочки – на 40%, на мясо – до 25%. При этом увеличили траты на сахар на 18%.

Россияне стали больше тратить на государственные сборы, в том числе налоги и штрафы.

Ранее стало известно, что рост цен на основные продукты в России обогнал инфляцию в три раза. Цены на социально значимые продукты в России выросли на более чем 15%.

Фото: pixabay