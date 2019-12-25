Рост цен на основные продукты в России обогнал инфляцию в три раза

За март стоимость социально значимых продуктов в российских магазинах выросла более чем на 15%.

По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за первый месяц весны цены на социально значимые продукты в России выросли на 15,6% в годовом выражении. Это почти в три раза выше официального уровня инфляции.

В январе и феврале 24 продукта из перечня значимых подорожали на 13,5-15,35% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. В марте разрыв с общей инфляцией вырос в 2,7 раза. Сообщает "Лента.ру" со ссылкой на экспертов.

Заметнее всего цены выросли в Пензенской, Рязанской, Нижегородской, Липецкой, Калужской и Воронежской областях, Северной Осетии, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Республике Марий Эл. В них социально значимые продукты подорожали в среднем на 20%. Инфляция оказалась выше в небогатых регионах. Жители тут тратят на еду существенную часть своего бюджета.

Картофель подорожал на 58,1%, морковь – 48,2%, сахар – 47,5%, яйца – 32,1%, гречка – 31,6%, подсолнечное масло – 26,8%. Заметно снизилась цена только на капусту и пшено.

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