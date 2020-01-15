Депутат Госдумы назвал три профессии, которым грозит исчезновение

Причина – успехи в области технического прогресса и роботизации.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин заявил, что технический прогресс может стать причиной исчезновения ряда профессий. Об этом он сообщил в интервью "URA.RU".

По его словам, высокие темпы роста роботизации, а также успехи в области технического прогресса могут лишить работы водителей, официантов и курьеров. Смолин считает, что эти специальности не требуют от людей высокой квалификации. Следовательно, таких работников можно заменить роботизированными системами.

Также Смолин выразил надежду, что технический прогресс не лишит работы преподавателей и медиков. По его мнению, в этом случае компьютер должен лишь дополнять деятельность профессионалов.

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Фото: Piter.tv