Глава Роструда: экономике нужны не блогеры, а станочники и инженеры

Михаил Иванков назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране.

Глава Роструда заявил о том, что экономике нужны не блогеры, а станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства. Такое заявление Михаил Иванков сделал в эфире программы на телеканале "НТВ". Специалист рассказал о статистике, взятой с портала вакансий "Работа в России"

Как показывают объективные данные нашего портала, который составляет крупнейшую базу вакансий, свыше 1 миллиона 600 тысяч вакансий на сегодня, сегодня экономике нужны не блогеры, а станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства. Михаил Иванков, глава Роструда

Эксперт напомнил, что в топе высокооплачиваемых профессий значатся высококвалифицированные сотрудники из добывающих отраслей. В частности, речь идет о горных инженерах и инженерах по оборудованию. При этом оплата труда, например, на Ямале в НАО отличаются от зарплат в Центральной части страны. Однако в последнем регионе также есть вакансии станочников с оплатой более 100 тысяч в месяц. Иванков добавил, что второе место по степени оплаты занимают пилоты воздушных судов.

Задолженность по зарплате в России снизилась за февраль на 67 млн рублей.

Видео: YouTube / НТВ