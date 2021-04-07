Михаил Иванков рассказал о показателях за текущий год по невыплаченным зарплатам работников.

Задолженность по зарплате в России снизилась за февраль на 67 млн рублей. Об этом в эфире телеканала "НТВ" сообщил глава Роструда Михаил Иванков. Он выступил в качестве гостя программы "Поздняков". Чиновник уточнил, что привел статистику за период с 1 февраля по 1 марта текущего года.

По данным Росстата, просроченная суммарная задолженность по зарплате по стране составила 1,872 млрд рублей. Это на 400 млн меньше, чем было год назад. Динамика к сокращению. За период с 1 февраля по 1 марта еще на 67 млн задолженность снизилась. Михаил Иванков, глава Роструда

Эксперт подчеркнул, что в 2020 году чиновники приняли определенные меры по защите бизнес-индустрии. В частности, были ограничены проверки, связанные с задолженностью компаний. Однако эта тема не ушла в сторону. Иванков напомнил, что в пиковый период прошлого года работодатели должны были сотрудникам порядка 2,4 млрд рублей. В 2019 году этот показатель фиксировался на отметке в 2,9 млрд рублей. Специалист добавил, что по количеству незаконной трудовой деятельности РФ имеет такой же показатель, как на территории Европы - около 14 процентов.

Видео: YouTube / НТВ