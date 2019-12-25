Названы самые популярные профессии у самозанятых петербуржцев

Чаще всего такой статус оформляют специалисты в сфере рекламы, сдающие в аренду недвижимость и водители.

Глава управления Федеральной налоговой службы России по Петербургу Александр Гнедых назвал профессии, которые чаще всего выбирают самозанятые. Во время доклада в Законодательном собрании он заявил, что такой статус сегодня имеют 98 тысяч петербуржцев.

Чаще всего самозанятыми становятся специалисты в сфере рекламы, сдающие в аренду недвижимость и водители. Кроме того, такой статус зачастую оформляют няни, сиделки и репетиторы. При этом представители этих профессий не представляют большинства, хотя изначально статус самозанятых создавался именно для них.

Ранее мы писали, что число безработных в Петербурге уменьшилось до 50 тыс. человек.

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