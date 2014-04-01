Число безработных в Петербурге уменьшилось до 50 тыс. человек

В разгар пандемии количество безработных выросло до 100 тысяч человек.

В Петербурге сократилось количество безработных. По данным на 30 марта, в городе официально не трудоустроены 49,6 тыс. человек. Об этом накануне на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сообщила директор СПб ГАУ "Центр занятости населения" Юлия Горохова.

По словам Гороховой, до пандемии безработных было около 10-15 тысяч, однако в период нестабильной эпидемиологической ситуации их число начало расти, люда стали обращаться в Центр. В итоге было зарегистрировано более 100 тыс. человек. В начале 2021 года их было 80 тыс., а сейчас количество опустилось до 50 тыс.

"Центр занятости населения" проводит различные мероприятия, чтобы помочь гражданам трудоустроиться, например, ярмарку вакансий. Кроме того, безработные проходят обучение. Отдельная программа есть для несовершеннолетних. В прошлом году найти работу помогли 9 тыс. подростков.

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