Песков сравнил падение доходов жителей России с другими странами

В Кремле рассчитывают, что падение доходов граждан остановится в течение этого года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о падении уровня доходов граждан в первом квартале 2021 года. Он заявил, что в России падение минимизировано, а во многих странах эта проблема гораздо серьёзнее.

Песков отметил, что в Кремле рассчитывают остановить падение доходов граждан в течение этого года. Он также добавил, что подобные проблемы сейчас есть во всем мире. Так как все страны переживают последствия кризиса, вызванного пандемией.

И мы не можем быть свободными от этих негативных последствий. Меры, которые активно и энергично принимает руководство страны, позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, но полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Представитель президента добавил, что работа над решением проблемы ведется.

Ранее мы сообщали, что Росстат отложил публикацию данных о доходах россиян перед посланием Путина

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