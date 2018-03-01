Росстат отложил публикацию данных о доходах россиян перед посланием Путина

В ведомстве объяснили это необходимостью уточнить некоторые данные.

Росстат перенес публикацию данных о доходах жителей России перед ежегодным посланием президента РФ Федеральному собранию. Ранее эти данные ведомство планировало представить 20 апреля.

На это обратили внимание многие СМИ. В Росстате, однако, заявили, что не стали публиковать эти данные по причине того, что сбор необходимой информации о некоторых доходах потребовал больше времени, а также понадобилось больше ресурсов для уточнения части данных. Об этом сообщил РБК.

Публикация данных о доходах в первом квартале 2021 года будет осуществлена в полной версии доклада "Социально-экономическое положение России" 29 апреля. источник в Росстате для РБК

Ранее в Росстате заявили, что число бедных россиян по итогам 2020 года составило почти 18 миллионов человек, что является минимумом с 2014 года. Ведомство объяснило это успешным введением программ социальной поддержки малоимущих слоев населения.

Фото: piхabay.com