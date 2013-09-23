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Медведев: Россия не имеет милитаристских планов

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По его словам, Россия является миролюбивым государством.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия является миролюбивым государством и у нее отсутствуют какие-либо милитаристские планы. Об этом он сообщил в эфире VKLive социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, ни одна война не принесла чего-то хорошего. Медведев отметил, что Россия всегда выступала на стороне построения позитивных отношений со всеми странами мира. Так он выразил согласие с президентом России Владимиром Путиным, который в своем послании Федеральному собранию обратился с похожей позицией.

Но никаких планов милитаристского свойства в этом смысле, очевидно, у руководства России не существует, это было совершенно четко артикулировало президентом во время послания.

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности РФ

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что слова американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина являются неподобающими.

Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым

Теги: дмитрий медведев, ежегодное послание президента, совбез рф
Категории: Новости России, Лента новостей,

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егорова ульвия
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