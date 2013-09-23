Медведев: Россия не имеет милитаристских планов

По его словам, Россия является миролюбивым государством.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия является миролюбивым государством и у нее отсутствуют какие-либо милитаристские планы. Об этом он сообщил в эфире VKLive социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, ни одна война не принесла чего-то хорошего. Медведев отметил, что Россия всегда выступала на стороне построения позитивных отношений со всеми странами мира. Так он выразил согласие с президентом России Владимиром Путиным, который в своем послании Федеральному собранию обратился с похожей позицией.

Но никаких планов милитаристского свойства в этом смысле, очевидно, у руководства России не существует, это было совершенно четко артикулировало президентом во время послания. Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности РФ

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что слова американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина являются неподобающими.

Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым