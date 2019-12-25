У вакцинированных пациентов не было выявлено ни одного случая тяжелой пневмонии

Это относится даже к тем, кто успел сделать только одну дозу вакцины.

У пациентов, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, не было выявлено ни одного случая тяжелой пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Клиническими исследованиями, проведенными Медицинским институтом имени Березина Сергея, по оценке эффективности вакцинации в отношении риска госпитализации и развития тяжелой пневмонии, установлено, что тяжелые поражения легких (более 75%) в группе вакцинированных не встречались. На основе результатов компьютерной томографии установлено, что полная вакцинация снижает риск госпитализации в 2,6 раза.

В Петербурге компьютерную томографию амбулаторным пациентам по направлению врача выполняют 9 центров.

Ранее учёный рассказал, какой будет четвертая коронавирусная волна в Петербурге.

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