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У вакцинированных пациентов не было выявлено ни одного случая тяжелой пневмонии
Сегодня, 15:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У вакцинированных пациентов не было выявлено ни одного случая тяжелой пневмонии

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Это относится даже к тем, кто успел сделать только одну дозу вакцины.

У пациентов, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, не было выявлено ни одного случая тяжелой пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Клиническими исследованиями, проведенными Медицинским институтом имени Березина Сергея, по оценке эффективности вакцинации в отношении риска госпитализации и развития тяжелой пневмонии, установлено, что тяжелые поражения легких (более 75%) в группе вакцинированных не встречались. На основе результатов компьютерной томографии установлено, что полная вакцинация снижает риск госпитализации в 2,6 раза.

В Петербурге компьютерную томографию амбулаторным пациентам по направлению врача выполняют 9 центров.

Ранее учёный рассказал, какой будет четвертая коронавирусная волна в Петербурге.

Фото: pexels

Теги: вакцинация, пневмония
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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