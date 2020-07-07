"Спартак" объявил об отставке гендиректора Цорна

Цорн ушел с поста гендиректора по решению совета директоров «Спартака» во вторник.

"Спартак" объявил об отставке гендиректора Томаса Цорна. Об этом говорится на странице столичного футбольного клуба в Twitter.

Он руководил московским клубом с мая 2019 года. Представители клуба выразили благодарность Томасу Цорну за работу. Они пожелали ему успехов в дальнейшей карьере. Теперь "Спартак" находится в поисках нового генерального директора. Рассматривается несколько кандидатов. Решение о назначении примут в ближайшие дни.

Столичный клуб находится на седьмом месте в чемпионате России. Команда сыграла 26 матчей. По итогам игр насчитывается 32 очка.

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Видео: Youtube/FC Spartak Moscow