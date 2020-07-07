Следователи провели большое расследование дела, вызвавшего резонанс в обществе.

Следственный комитет (СК) нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде. Об этом пишет RGRU со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Бастрыкин уточнил, что многие россияне поддержали врачей и были противоположного мнения. По мнению председателя СК, ситуация требует тщательного анализа. СК удалось собрать материалы и получить заключения экспертов. Многие обстоятельства указывают на признаки тяжкого преступления.

СК утверждает, что в 2018 году местная жительница родила недоношенного ребенка. Ему требовались определенные ресурсы для обеспечения жизнеобеспечения. По мнению следователей, Елена Белая не хотела тратить эти ресурсы на ребенка. Именно поэтому, она могла совершить убийство ребенка, списав его смерть на неудачные роды. В экспертизе уточняется, что Белая ввела смертельную дозу сульфата магния. Это привело к смерти новорожденного от острого отравления. Также эксперты утверждают, что данный препарат был противопоказан ребенку, а в историю родов обвиняемые внесли ложные сведения.

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Видео: kremlin.ru