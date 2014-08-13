Решетников заявил о переходе экономики к поквартальному росту в конце года

Глава МЭР рассказал о работе кабмина по улучшению экономических

Ситуация в российской экономике стабилизировалась, она лучше, чем ожидалось изначально. Соответствующее заявление в ходе Веронского Евразийского экономического форума сделал глава министерства по экономическому развитию РФ Максим Решетников. Чиновник пояснил, что поквартальный рост показателей в стране может начаться уже в конце текущего года.

Идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, идет структурная адаптация экономики. По тем цифрам, которые сейчас есть, мы видим, что процесс протекает активно. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

В частности, эксперт рассказал о стабилизации обстановки с инфляционными показателями. Это даст Банку России возможность снизить ключевую ставку, а также оставить на максимально низком уровне государственный долг. Эти критерии скажутся на маневрах, принимаемых регулятором по бюджетной политике. Максим Решетников добавил, что в 2023 году чиновники все еще ждут определенную отрицательную динамику в экономической системе.

Глава Минэкономразвития призвал искать новые методы управления курсом рубля.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022