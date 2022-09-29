Глава Минэкономразвития призвал искать новые методы управления курсом рубля

Максим Решетников рассказал о борьбе с давлением на национальную валюту.

Глава российского министерства по экономическому развитию призвал искать новые методы управления курсом рубля. Соответствующее заявление в ходе правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы от 28 сентября сделал Максим Решетников. Чиновник объяснил, что ранее кабинет министров использовал механизм управления курсом национальной валюты, связанного с накоплением резервных иностранных валют. Однако на текущий момент этот метод не может применяться в стране, хотя давление на рубль может усиливаться.

В условиях сильного платежного баланса, в условиях большого экспорта и недостаточного импорта, безусловно, мы сталкиваемся с большим давлением. Механизмы управления, закрыты. Поэтому это та вещь, с которой нам придется постоянно бороться. Максим Решетников, глава МЭР

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что урегулирование ключевой ставки Центробанком и влияние на курс рубля не считаются единственными в России механизмами поддержки инвестиционной активности. В этот перечень также попадают поручительства и государственные гарантии.

Решетников: экономика России оказалась устойчивой к вызовам, несмотря на масштаб санкций.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ