Глава Минэкономразвития сообщил о подготовке властей к долгосрочным санкциям

Максим Решетников рассказал о работе по антикризисному плану.

Глава российского министерства по экономическому развитию сообщил о подготовке властей к долгосрочным санкциям. Соответствующее заявление в ходе правительственного часа сделал министр профильного ведомства Максим Решетников, выступая перед депутатами Государственной Думы. Чиновник подчеркнул, что кабинет министров на текущий момент концентрирует свое внимание на антикризисной повестке, а также среднесрочных задачах по адаптации экономической системы страны.

Не сворачивая антикризисную повестку, переходим к среднесрочным задачам адаптации экономики. Для этого одни программы в рамках плана, которые уже выполнили свои задачи, - завершаем. Другие - продлеваем, третьи - делаем частью системной работы. Максим Решетников, глава МЭР

ВВП России к концу 2022 года сократится на 2,9%. Во втором полугодии инвестиции покажут падение в районе 2%. Также замедлится уровень инфляции. После пиковых апрельских показателей (в 17,8%) и текущих (13,9%) к концу года они достигнут 12,4%. Основной фокус кабмина сосредоточен на развитии отечественного производства.

Глава МЭР Решетников: нижняя точка спада экономики наступит в 4 квартале.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ