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Глава МЭР Решетников: нижняя точка спада экономики наступит в 4 квартале

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В Минэкономразвития РФ рассказали о ВВП страны.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников рассказал о том, что нижняя точка спада экономики страны наступит в четвертом квартале 2022 года  Соответствующий прогноз чиновник дал в ходе правительственного часа на пленарном заседании нижней палаты парламента. Он добавил, что западное санкционное давление продлится продолжительный период.

По итогам 2022 года ВВП сократится на 2,9 процента.

Максим Решетников, глава МЭР

В МЭР не ожидают резкого спада ВВП России.

Глава МЭР заявил о переходе российского бюджета к дефициту в августе.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: максим решетников, минэкономразвития, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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