Глава МЭР заявил о переходе российского бюджета к дефициту в августе

Максим Решетников пояснил, что показатели падают по всем уровням доходов.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил о переходе российского федерального бюджета к дефициту в августе 2022 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе правительственного часа на выступлении в верхней палате парламента. Эксперт пояснил, что дефицит бюджета начал превышать доходы по всем уровням.

В первую очередь такая динамика наблюдается за счет увеличения расходования средств федерального бюджета, однако местные и региональные бюджеты также тратят больше, чем собирают налогов. Максим Решетников, глава МЭР

Напомним, что в августе текущего года доходы от продажи нефти и газа упали до минимального уровня с июня 2021 года. В рублевом выражении отечественный сорт нефти Urals продается дешевле, чем годом ранее. Это произошло из-за укрепления курса рубля и существенного дисконта на энергетический ресурс.

Матвиенко попросила главу МЭР рассмотреть вопрос о закупке золота и драгоценных металлов.

Фото и видео: Совет Федерации