В СФ России рассказали о необходимости поддержки отрасли.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что российское правительство должно рассмотреть возможность закупки золота, никеля и драгоценных металлов для поддержки экономической отрасли. Парламентарий в ходе правительственного часа с главой министерства по экономическому развитию Максимом Решетниковым пояснила, что текущая ситуация с дисконтом в 17% сейчас ставит на грань убыточности добытчиков полезных ресурсов.

Во-первых, поддержать наших производителей, во-вторых, это лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то за рубежом на каких-то счетах. Валентина Матвиенко, спикер СФ

Валентина Матвиенко добавила, что золотой запас страны "точно не тянет карман и точно не обесценится, не превратится в фантики". В Совете Федерации добавили, что государство и там многого лишилось из-за незаконных снакционных действий со стороны Запада.

Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется.

Фото и видео: Совет Федерации