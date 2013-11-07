Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется

Она также призвала не торопить события.

Совет Федерации рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России, когда потребуется. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции.

По ее словам, если жители республик и других территорий Украины посчитают необходимым провести референдум по вхождению в состав России, в ведомстве рассмотрят этот вопрос. Она также призвала не торопить события и дождаться решения от самих жителей территорий.

Ранее Матвиенко считает политику США государственным бандитизмом.

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