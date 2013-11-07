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Матвиенко считает политику США государственным бандитизмом

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Она отметила, что считает ненормальным тот факт, когда нарушаются все международные права.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает политику США государственным бандитизмом. Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции.

Матвиенко отметила, что считает ненормальным тот факт, когда нарушаются все международные права и вводятся незаконные санкции. Она также припомнила замороженные активы и счета россиян.

Государственный бандитизм в том, что они считают возможным вмешиваться в дела суверенных государств - от Югославии, Сирии, Афганистана, Ирака, Ливии и так далее.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко считает недопустимыми любые разговоры о возможной ядерной войне.

Видео: Совет Федерации

Теги: бандитизм, валентина матвиенко, совет федерации, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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