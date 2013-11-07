Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает политику США государственным бандитизмом. Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции.
Матвиенко отметила, что считает ненормальным тот факт, когда нарушаются все международные права и вводятся незаконные санкции. Она также припомнила замороженные активы и счета россиян.
Государственный бандитизм в том, что они считают возможным вмешиваться в дела суверенных государств - от Югославии, Сирии, Афганистана, Ирака, Ливии и так далее.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее Матвиенко считает недопустимыми любые разговоры о возможной ядерной войне.
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