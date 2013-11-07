Она подчеркнула, что Россия рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает недопустимыми любые разговоры о возможной ядерной войне. Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции.

Матвиенко отметила, что любой здравомыслящий человек понимает, что в случае ядерной войны наступит конец человеческой цивилизации. Она добавила, что этот вопрос даже нельзя обсуждать, а также подчеркнула, что Россия рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания.

У нас четко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко назвала Джонсона главным русофобом.

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