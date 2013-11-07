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Матвиенко назвала Джонсона главным русофобом

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По ее словам, из-за антироссийских стремлений британские власти снизили уровень жизни своих граждан.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала премьер-министра Великобритании Джонсона главным русофобом. Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции.

По словам Матвиенко, из-за антироссийских стремлений британские власти снизили уровень жизни своих граждан. Она также подчеркнула, что это стало причиной разговоров о возможной отставке Джонсона с поста главы правительства.

Мы все видели, что главным ястребом и главным русофобом все последнее время выступал как раз господин Джонсон.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса.

Видео: Совет Федерации

Теги: борис джонсон, валентина матвиенко, премьер-министр великобритании, русофобия, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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