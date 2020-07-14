Он отметил, что сейчас Великобритания находится в тяжелой ситуации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса. Об этом он заявил на выступлении в парламенте.

Британский премьер отметил, что сейчас страна находится в тяжелой ситуации. Речь идет о давлении в экономики и вопросе бюджета, а также о "крупнейшем за 80 лет конфликте в Европе".

Именно в этот момент вы ожидаете, что правительство должно продолжать работу, а не уходить. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

На днях стало известно, что глава минфина Риши Сунак и глава минздрава страны Саджид Джави объявили о решении уйти в отставку из-за недоверия к Джонсону. Позже с аналогичным заявлением выступил министр по делам детей и семьи Уилл Куинс.

Ранее Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет.

Видео: The Telegraph