Трамп заявил, что США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения

США были крупнейшим инвестором ВОЗ с 2010 года .

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявил президент Америки Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Китай контролирует Всемирную организацию здравоохранения. Президент США намерен перенаправить все средства, что ранее уходили на ВОЗ, организациям здравоохранения.

Напомним, что США являлся крупнейшим инвестором ВОЗ с 2010 года .

Ранее мы сообщали о том, что Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе из-за "героизации насилия".

Видео: Washington Post