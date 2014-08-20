Трамп заявил о планах организовать саммит России, США и Украины

По словам главы Белого дома, эта встреча может состояться относительно скоро.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах организовать саммит с участием лидеров Москвы, Вашингтона и Киева. Об этом он рассказал журналистам.

Трамп подчеркнул, что американские власти намерены решить этот вопрос.

Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия.

Фото: YouTube / Forbes Breaking News